Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Sevillalı Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Sportif AŞ’nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho, sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park’ta sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu” denildi.

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Bu arada Mariano, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de katılımıyla saat 14:30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak törenle sözleşmeyi imzalayacak.