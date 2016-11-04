Galatasaray’ın gözü liderlik koltuğunda

Geçen sezona göre ligde çok iyi performans gösteren Galatasaray, liderlik koltuğuna gözünü dikti. Lider Medipol Başakşehir ise liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırmak istemiyor. Galatasaray – Medipol Başakşehir maçı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da 20:00’da oynanacak. Maç Lig TV ekranlarında naklen yayınlanacak

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 17. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 16 maçtan 9’unu Galatasaray, 3’ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4’ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray’ın 30 golüne, Medipol Başakşehir 20 golle cevap verdi.

Galatasaray evinde yenilmedi

Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine yenilmezken, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, Türk Telekom Arena’daki randevu ise 3-3 bitti.

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