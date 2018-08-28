Spor Toto Süper Lig üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 6-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada Fernando, 49’uncu dakikada Sinan, 53’üncü dakikada Eren, 56’ncı ve 84’üncü dakikalarda Emre ile 82’nci dakikada Onyekuru kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 9’a yükselterek kayıpsız yoluna devam etti. Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki üçüncü maçında da puan alamadı.

16’ncı dakikada Onyekuru orta sahada kaptığı topla hızla ceza sahasına doğru ilerledi. Yıldız oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş kaleci Haydar’da kaldı. Bu pozisyonun devamındaki Aytemiz Alanyaspor atağında Djalma’nın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bobo’nun yerden vuruşunu Muslera kurtardı.

20’nci dakikada Nagatomo sol kanattan ceza sahası içerisine girdi ve pasını Onyekuru’ya aktardı. Onyekuru meşin yuvarlağı ıskaladı.

37’nci dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan kafayla topu altı pasa indirdi. Yaşanan karambol sonrasında Eren’in müdahale ettiği topa dokunan Fernando meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40’ıncı dakikada Galatasaray, Sinan ile hızlı çıktı. Sinan topu bir süre sürdükten sonra pasını Nagatomo’ya aktardı. Nagatomo ofsayta yakalandı.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

49’uncu dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sinan’ın vuruşunda Tzavellas’tan seken top ağlarla buluştu: 2-0.

53’üncü dakikada Belhanda’nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan’ın asistinde Eren meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.

56’ncı dakikada ceza sahasının sol bölümünde topla buluşan Emre, topu sağ ayağına çekerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 4-0. Yeni formasıyla ilk golünü eski takımına karşı atan Emre Akbaba, attığı golün ardından ellerini havaya kaldırdı ve gole sevinmedi.

67’nci dakikada Sinan, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’ne başvuran Meler, penaltı kararını değiştirdi ve topu Aytemiz Alanyaspor’a verdi.

82’nci dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içerisinde girdi ve şutunu çekti, top Haydar’dan sekti. Seken topa Muğdat dokundu, meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Direkten dönen topa vuran Onyekuru, topu filelere gönderdi: 5-0.

84’üncü dakikada Yunus sol kanattan topu sürdü ve içeri yerden sert bir orta yaptı. Emre topa kayarak dokundu ve bir kez daha fileleri sarstı: 6-0.

Mücadele Galatasaray’ın 6-0’lık üstünlüğü ile son buldu.