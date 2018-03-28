Sarı kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları dur durak bilmeden devam ederken, milli ara nedeniyle milli takımlarına giden futbolcular bugün itibarıyla takıma katılacak ve bordo mavili takımla oynanacak olan maç öncesi idmanlara başlayacak.

Milli takım arasını fırsat bilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sırasında fazla şans bulamayan genç futbolcularla özel olarak ilgilendi ve genç isimlere idmanlarda şans verdi.

Deneyimli teknik adamın milli takımlardan dönen oyuncuların takıma katılmasının ardından taktik idmanlara başlaması ve takımı Trabzonspor maçına yoğun bir şekilde hazırlaması bekleniyor.

SELÇUK İNAN OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray’a milli arada Selçuk İnan’dan kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkartılırken, Galatasaray cephesi oyuncunun tedavisine hemen başladı. Kulüp doktorlarından kendisini Trabzonspor maçına yetiştirmelerini isteyen kaptan Selçuk İnan’ın Trabzonspor maçında forma giymeyi çok istediği ve sürpriz olmazsa bordo mavili ekiple oynayacakları maçta sahada olacağı öğrenildi.

FERNANDO KART CEZALISI

Sarı kırmızılı ekipte uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe mücadelesi ile ilk 11’e dönen Fernando, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bordo mavili ekiple oynanacak maç öncesi cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, takımını bu maçta yalnız bırakacak.

Öte yandan kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Mariano, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.