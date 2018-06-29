Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen sarı kırmızılı takımda oyuncuların sağlık kontrolleri yapıldı. Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrol kapsamında yeni transfer Muğdat Çelik’in yanı sıra Selçuk İnan, Mariano, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Lionel Carole, Ahmet Sivri ve Celil Yüksel’e çeşitli testler uygulandı. Diğer oyuncuların sağlık kontrollerine yarın gerçekleştirilecek testlerle devam edilecek.

Son şampiyon Galatasaray’da sezonun ilk antrenmanı ise akşam saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda anatomik adaptasyon ve koşu antrenmanları gerçekleştirildi. Antrenman, açma germe hareketleri ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı.

Galatasaray’ın ilk antrenmanında İsmail Çipe, Boran Güngör, Berk Balaban, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Sofiane Feghouli, Ahmet Sivri, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Doğan Can Davas ve Muğdat Çelik yer aldı.

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.