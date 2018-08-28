Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri‘nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Aytemiz Alanyaspor önünde tam süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada sürat çalışması ve interval koşular gerçekleştirdi.

Garry Rodrigues, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.