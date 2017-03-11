Galatasaray değil ZARARSARAY

Galatasaray Kulübü 25 Mart’ta yapılacak olağan Mali Genel Kurul öncesi geleceğini tartışıyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde Riva ve Florya arazilerini de projelendirerek elden çıkaran başkan Dursun Özbek, bu projenin satış garantisini kırdırarak elde edilen gelirin 330 milyon TL’sini yüksek faizli banka borçlarını kapatma yoluna gitmişti.

Galatasaray’ın son 10 yıldaki mali yapısı incelendiğinde ise bu gidişatla Florya ve Riva arazilerinin satışının yetmeyeceği gibi uçuruma sürüklenmesi veya bir yabancı şirkete satılması kaçınılmaz gibi görünüyor. Galatasaray’da futbolun bağlı olduğu Sportif A.Ş. son 8 yılda 759 milyon 173 bin TL zarar etmiş durumda. Bu dönemde elde edilen cironun % 39’u zarar olarak gerçekleşti.

SÖZDE AMATÖR SPORLAR SON 11 YILDA 174 MİLYON DOLAR ZARAR AÇTI

Futbol dışında adı amatör olarak anılan 11 branşta aktif olarak faaliyet gösteren Sarı Kırmızılı kulüpte son 11 yılın zararı ise dayanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. 2006-2016 yılları arasında erkek, kadın ve tekerlekli basketbol takımlarının toplam zararı 102 milyon 895 bin dolar.

Voleybolda 2006-2016 yılları arasında toplam zarar ise 40 milyon 781 dolar.

Sutopu 2006-2016 zararı 8 milyon 444 bin dolar.

Yüzme 2006-16 zararı 9 milyon 568 bin dolar.

Kürek 2006-2016 zararı 7 milyon 693 bin dolar

Atletizm, judo, binicilik, briç, satranç ve yelken branşlarında 2008-2016 yılları arasında toplam 3 milyon 847 bin dolar.

Galatasaray amatör sporlarda son 11 yılda toplam 174 milyon 330 bin dolar açık vermiş yani zarar etmiştir.

HER ALANDA ZARAR ZİYAN!!!

Galatasaray’ın “Zarar Faaliyetleri” sadece sportif branşlarla kısıtlı değil. Sarı Kırmızılı kulübe bağlı Pazarlama A.Ş. son 11 yılda 448 milyon 277 bin TL ciro yapmasına karşın 13 milyon 533 bin TL zarar etmiş durumda.

İletişim hizmetlerinde ise son 8 yılda 41 milyon 579 bin TL ciro elde edilmesine karşın zarar 2 milyon 997 milyon TL.

Gayrimenkul A.Ş ise son 8 yılda 7 milyon 848 bin TL ciro elde etmesine karşın 9 milyon 495 bin TL zarar ile ciroyu bile aşmış durumda.

Tüm bu rakamlar sonucunda Galatasaray Kulübü son 11 yılda konsolide olarak 790 milyon TL cironun %26’sı zarar etmiş durumda. Ve Galatasaray’ın 31 Aralık 2016 itibari ile borç alacak farkı ise 1 milyar 313 milyona dayanmış durumda.

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