Galatasaray Bursaspor’dan istediğini aldı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 12. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor’u 3 – 1 mağlup etti.

Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Yasin Öztekin, 55. dakikada Wesley Sneijder ve 90+1. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Bursaspor’un tek golü ise 14. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’tan geldi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 23’e yükseltirken, Bursaspor 21 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: “Tekrar yarışın içinde olduğumuzu düşünüyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 3-1 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Riekerink, takımının gösterdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Çok önemli bir maçtı, son aldığımız mağlubiyetten sonra bu maça hazırlanmak kolay olmayacaktı ama en iyi şekilde reaksiyon gösterdik. Maçtan önce bunu istemiştik, aynı Akhisar maçında yaptığımız gibi. 1-0’dan galibiyet gelmişti o maçta. Orada emindim ve mağlup olacağımızı düşünmemiştim ama sonrasında Başakşehir ve Fenerbahçe maçında o ruhu görememiştim. Bugün en iyi şekilde reaksiyon gösteren, iyi oynayan bir Galatasaray bekliyordum. Bunu da en iyi şekilde başardık. İlk yarı birçok pozisyona girdik ama rakibimizin bir atağı ve gol yedik. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi bir şekilde reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda goller bulduk, Wesley’nin güzel bir golü vardı. Oyuncularımın bütün olan olaylardan sonra, zor bir haftadan sonra böyle bir oyun sergilemeleri beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...