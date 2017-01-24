Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 16’ncı yıldönümde törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Okkan’ın yolunda gideceklerini söyledi.

Diyarbakır’da, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, polis memurları; Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Attila Durmuş ve Sabri Kün, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma töreniyle anıldı. Okkan ve silah arkadaşının şehit olduğu merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Sezai Karakoç Bulvarı’nda yapılan anma törenine Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Emniyet teşkilatı, gazi ve şehit aileleri yakınları ile Okkan’ın şehit olmasının ardından adlaları Ali Gaffar bırakılan çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nının okunması ardından şehitler için dualar okundu. Törende Emniyet Müdürü Aslan, Okkan ve silah arkadaşları için kurulan anı defterini imzaladı. Aslan, anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Gaffar Okkan’ın yolunda gideceklerini ifade ederek, “Ali Gaffar Okkan, bugün hala anılıyorsa, demek ki sayın müdürüm buraya çok şeyler vermiş.

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