G.Saray Trabzonspor’u ağırlayacak

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün Trabzonspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Arena’da saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV’den naklen ekranlara gelecek karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR 122. RANDEVUDA

İki ekip arasında, Trabzonspor’un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 42 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 121 karşılaşmanın 56’sını Galatasaray, 38’ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160, Trabzonspor ise 131 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 13 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 86 karşılaşmanın 39’unu Galatasaray kazandı, 26 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 94 gol attı.

Geçen sezonki lig maçlarını Galatasaray, Trabzon’da 1-0, evinde de 2-1’lik skorlarla kazandı. Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Arena’da yapılan maçı Trabzonspor, kırmızı kartlar nedeniyle 7 kişi tamamlarken, bordo-mavili futbolcu Salih Dursun, müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel’e gösterdiği kırmızı kartla spor kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...