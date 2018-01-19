Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun ikinci yarısını Karabük’te açacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla nokta koydu.

Karabük’te yapılan son antrenman ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı.

İkinci bölüme yarı sahada çift kale maç ile geçen futbolcular, son olarak yaptıkları çıkış çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.

Başkent ekibinde Kardemir Karabükspor maçı öncesi tedavilerine devam edilen Manu, Halil İbrahim, Nihat ve Luccas haricinde eksik bulunmuyor.