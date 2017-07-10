Olaylı G20 zirvesi bitti. Hamburg’daki olaylardan dolayı herkes birbirini suçluyor. Hamburg Belediye başkanı, göstericilere, “geceleme” hakkını veren mahkemeleri suçlarken, mahkemeler de bunun, insanların en tabi hakları olduğunu belirtti.

Aynı şekilde bütün medya organları da belediye başkanını, farklı önlemler alması gerektiği halde almadığı ve büyük olaylara sebep olduğu düşüncesiyle istifaya çağırdı. Belediye başkanı ise ısrarla göstericiler hakkında “geceleme”, yani şehirde konaklama hakkı veren mahkemeleri suçluyor.

Almanya böyle bir yer. Mahkemeler insanların hakları üzerine olumsuz, insan haklarını kısıtlayıcı karar almıyor. “Çünkü gösteri yapmak insanların temel hakkıdır” deniyor. Bu bağlamda Türkiye ile tamamen siyasi bir durum yani.

Türkiye’de günlerdir adalet yürüyüşü yapılarak, gösteri hakkı dahil, düşüncelerini söyleyebilme ve haksızlığa karşı mücadele haklarına dikkat çekildi.

Dünya kamuoyunda dikkat çeken bu yürüyüş, büyük bir miting (buluşma) ile sona erdi.

Katılımın oldukça yüksek olması özellikle Avrupa’da ses getirdi. Çünkü Avrupa şu anda tüm Türk halkını akparti destekçisi olarak görüyor ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamalarına tamamen destek verdiğini düşünüyordu. Bu yürüyüş ve mitinge katılımın yüksek olması, “Türkiye’de muhalefetin var okduğu” yorumlarını getirdi.

G 20 zirvesinde ortak düşünce, ortak kararlara varılamadığı yönünde.

İklim değişikliği ile mücadeleyi öngören Paris anlaşmasına, (Trump’ın, Çin’in uydurması diyerek geri çekildiği) ABD dışımda tüm ülkeler, tamamen sadık kalınmasına taahhüt verdi. Trump ise bu konuda yalnız kaldı. Ticarette yasal savunma konusu ise Trump’ın istediği şekilde neticelendi.

Bu orada güvenlik önlemleri nedeniyle yapılan sıkı kontrollerde, aranan bir çok suçlu yakalandı. Bir G20 zirvesi daha büyük olaylara sahne olarak bitmiş oldu.