Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’nun 28.ncı haftası biri dışında tamamlandı.

Maçların çoğunda futbol yoktu, mücadele ve faul çoktu, hakemler komikliklerine yine devam etti. Öyleydi böyleydi, o vardı bu yoktu derken ligin dibi ile üstünde çekişme sürüyor. Maçlara gelince;

Başakşehir-1 Malatya-0… Haftanın ilk maçında futbol vasattı. Her iki takımda ileri de lazım olur diye bolca top yaptı(!). Ev sahibi maçın başında organize bir atakla golü buldu. Golden sonra al gülüm ver gülüm futbolu oynandı. Ev sahibi 1-0 olsun benim olsun taktiğini iyi uyguladı.

Karabük-1 Antalya-2… Konuk, vasat futbol oynasa da çıkışta. Son üç maçtır kazanıyorlar. Ev sahibi PTT ligi’ ne hazırlanıyor. İlk önce bir frikik golüyle konuk öne geçti. Doğru penaltı kararıyla ev sahibi eşitliği kazandı. Sonra bir karambol topunu ağlara gönderen konuk kazandı.

Trabzon-4 Kayseri-0… Konuk takım düşüşte. Maşallahları var bir hafta içinde toplam 9 gol yediler. Afiyet olsun. Ev sahibi bilhassa ikinci yarı vasat üstü bir futbol oynayıp golleri sıraladı. Bu iyi oyunun bir sebebi de konuk takımın çok kötü oynamasıydı. Hakem ise az sayıda espri yaptı

Beşiktaş-5 Göztepe-1… Bu maç için yazılacak çok şey varken, futbol adına ise fazla bir şey yoktu. Bakmayın siz 6 gol olduğuna. Futbol karşılıklı oynanırsa güzel olur. Ev sahibi 3 korner kullandı iki gol buldu. Konuk takım bu duruma hiç çalışmamış. Ev sahibi hakemi de yanına alarak fark attı.

Evet hakem Ümit Öztürk efendi, çok kötü bir maç yönetti. Ev sahibi büyük takım ya, her aaaaah feryadına faul çaldı. Konuk takımının oyuncuları da bağırdı ama ne hikmetse duymadı. Ev sahibinin bütün futbolcuları her şeye itiraz ettiler, duyamadı ve göremedi Ümit efendi ne hikmetse. Hatta Pepe elini bırakıp ayakları ile itiraz yaptı. Görecek bir hakem bulamadı. Konuk iyi oynamaya başlayıp bir gol buldu. Sonra Başkan Fikret Orman’ın almak istediği Demba Ba’ nin şutu çataldan dönünce Hakem Ümit efendi hemen işlemi başlattı ve konuk takımın oyuncusunu omzuna dokundu gerekçesiyle attı. Konuk da iki gol daha atarak farkı yarattı. Bravo Ümit efendi büyük takımların maçlarını hep böyle yönetmeye devam et.

Konya-5 Sivas-0… Vasat futbol bol gol, haftanın ortaya çıkardığı resim. Ev sahibi, sahada olmayan konuk takımı gole boğdu. Konuk ununu elemiş. Ev sahibi ise dipten kurtulmaya çalışıyor.

Bursa-0 Kasımpaşa-1… Bu maçın özeti şöyle; Ev sahibi 44 orta yaptı sonuç sıfır. Konuk 2 şut attı biri gol. Her iki takımın kötü futbolu maçı tatsız-tuzsuz yaptı.

Alanya-3 Akhisar-1… Bir vasat maç daha. Ev sahibi konuğundan daha istekli ve hırslıydı. Milli futbolcusu ili maçı aldı ama tehlike çanları dinmedi. Konuk takımın ne oynadığını anlayamadım.

Fenerbahçe-2 Osmanlı Spor-0… Her iki takım anlaşarak maçı ikinci yarı oynadılar. Ev sahibi baskılı oynadı. Konuk ise kapanıp kontra aradı. Bir korner atışında ev sahibi öne geçti. Tartışmalı bir pozisyondu.

Kaleci topu içerde mi dışarıda mı tuttu, tartışmaları hafta boyunca sürer ama bana göre gol kararı doğruydu. İkinci golde konuk çıkarken kaptırdığı topu kalesinde gördü. Golden sonra her iki takımda pozisyon buldu ama gol atamadılar. Hakem ise fazla güldürmedi.