Futboldan önceki derbi basketbolda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor
Futboldan önceki derbi basketbolda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki derbi mücadelesi bugün saat 19.00’da Ülker Sports Arena’da oynanacak. , 27 maçta 25 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş Sompo Japan ise 28 karşılaşmada 23 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti. Siyah-beyazlı ekip, maç fazlasıyla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında her iki ekip arasında oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ı Akatlar Arena’da 79-76 mağlup etmişti.

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