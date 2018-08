Spor-Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonayis Sezonu’nun üçüncü haftası tamamlandı. Son üç haftada maçlar da futbol vasat, seyirci eh işte, mücadele çok, faul daha da çok, hakemler komik, spikerler ve yorumcular da altta kalmadılar, sarı kartlar ve itirazlar çoktu. Maçlar sıcaklık nedeniyle gece oynandı. Maçlar da uyumamak için dudaklarımızı ısırıp durduk.

Fut vasat olunca futbolcuları mercek altına aldım. İşte gözüme çarpanlar. Yerli yabancı tüm futbolcular acayip yakışıklıydılar. Çirkin futbolcu yok desem abartmış olmam. Tüm futbolcular modayı yakından takip ediyor. Bu modaları başlıklar altında topladım..

SAÇLAR… Yerli yabancı tüm futbolcular da saçlar kısa. Bizim gençliğimiz de “Albatros” dediğimiz şekilde saçlar. Yani kulağın 2 parmak üstünde saçlar 1 numara kesiliyor. Tepesi ise karışık. Kimi jöleli (Gece maçında pırıl pırıl gözüküyor) Kimi biraz uzatıp at kuyruğu yapıyor. Kimi de topuz. Yabancılarda, bilhassa siyahilerde bu saçlar, kırmızı, beyaz, sarı olarak boyanıyor. Bazıları da renkli meç yaptırmış. Yani yandan bir parmak kalınlığında renkli şerit çekiyor.

SURAT… Yerli yabancı tüm futbolcuların % 95’i sakallı. Pis, çember, kaba, kara, top, keçi her türlü sakallı var sahada. Bu sakal modası o kadar tutmuş ki 18-17-16-15 yaş guruplarında da futbolcular bile sakallı. Şarkıcılar, artistler de onlardan kalır yanı yok. Bıyıklı hiçbir futbolcuya rastlamadım şimdiye kadar. Futbolcular ne kadar sakallı ise hakemler sinek kaydı tıraşlı..

GİYİM… Futbolcuların formaları marka. Tozluklar da öyle. Tabii ki şortlar da. Futbolcuların bu giydikleri nesnenin adını bilmediğimden şort dedim. Bu şortlara öyle bir ütü yapılmış ki jilet gibi mübarek.. Pantolon da böyle bir ütü yoktur. Bu şortların boyu dize kadar. Bizim gençliğimizde böyle uzun şortla sahaya çıkan futbolculara seyirciler, “Babanızın uzun donunu mu giydiniz?” diye bağırırlardı. Formaların renkleri de bir acayip. Kırmızılar-turuncu, sarılar-kavuniçi, beyazlar-bej olmuş. Herhalde renklerde de moda var.

AYAKKABI… Yerlisi, yabancısı tüm futbolcuların ayakkabıları da marka. Ya renkleri?. Ne ararsan var. Klasik siyah giyen de var ama o kadar az ki. Ancak hakemler de hep siyah giyiyor. Beyaz, sarı, mavi, kırmızı, çimen yeşili, mavi, Çingene pembesi, iki renklisi, karışık renklisi, her türlü renk var. Sahada hakem devamlı itiraz eden, rakipleriyle hırlaşan, erkekliğe ….. sürdürmeyen futbolcuların ayaklarına renkli kramponlar giymesi de fıkra gibi.

DÖVME… Futbolcuların bilhassa yabancı futbolcular vücutlarının her yerine dövmeler yaptırıyor. Yerlilerde de var ama çok değil.