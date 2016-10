Futbol ve Dans

Türkiye Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’ nun 9. Haftası 2 maç haricinde oynandı. Bu sezon, oynanan bütün maçlarda bir ortak sorun gözlemledim. Ligimizde oynayan yerli-yabancı futbolcuların % 80 i dans bilmiyor. Neden mi? Devamlı birbirlerinin ayaklarına basıyorlar.

Bu futbolcular eşleri veya kız arkadaşlarıyla da dans ederken ayaklarına basıyorlardır mutlaka. Bu oyuncuların hemen dans dersi alması lazım. Bu olayı normal gören hakemlerimiz, herhalde onlarda dans bilmediklerinden, bırakın sarı kart göstermeyi, faul bile vermiyorlar. İngiltere, İspanya gibi liglerde ayak basmaya kırmızı kart gösteren hakemler bile var.

Gelelim maçların kısa özetlerine;

Gençlerbirliği-Beşiktaş… Kalecilerin maçı oldu. Konuk takımın kalecisi hata yaparken, Ev sahibinin file bekçisi, beraberliği kurtardı.

Gaziantep-Osmanlı Spor… Her iki takımda iyi oynadı. Konuk takım kontra atak, ev sahibi baskılı oynadı. Baskılı oynayan kazandı.

Bursa-Konya… Ev sahibi son haftalarda ilk yarı bekle, ikinci yarı at taktiği uyguluyor. Bu taktik bakalım kaç maç daha sürecek?

Adana-Galatasaray… Ev sahibi futbol adına bir şeyler yapmaya çalıştı. Konuk onu da yapamadı, bir şut ile üç puanı aldı.

Başakşehir-Akhisar… Ev sahibi iyi, disiplinli ve rahat oynuyor. Konuk takım ise, rakibinin lider olduğunu unutarak oynayınca fark yedi.

Trabzon-Rize… Karadeniz derbisinde, ev sahibi kaçtı, konuk takip etti. Oynanan futbol ile iki takımda galibiyeti hak etmedi. Beraberlik adil oldu.

Fenerbahçe-Karabük… Ev sahibi vasat oynayıp 5 gol attı. Konuk ise iyi oynamaya çalıştı ama çok hata yaptı.

Ligimizdeki futbolcular dans bilmiyor ama itiraz etmeyi çok iyi biliyor. Hakemlerin her kararına itiraz ediyorlar. O kadar çok itiraz ediyorlar ki sonunda hakem sarı-kartı göstermek zorunda kalıyor. Futbolcular hakemin kararının değişmeyeceğini bir türlü öğrenemediler.

Buna en iyi örnek Karabüklü Ceyhun. İtirazdan sarı, sert girmeden ikinci sarıyı gör (10 dakika içinde) ve atıl. Ceyhun kardeşim, hakem hatalı sana göre de bana göre penaltı değil, tamamda itirazla kararı mı değiştirecektin. Takımını eksik bırakıp fark yemesine sebep oldun. Ne olacak şimdi?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...