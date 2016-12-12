Futbol camiasından teröre lanet

SPOR Toto Süper Lig’de ve yurt dışında forma giyen futbolcular, teknik adamlar ve eski futbolcular; İstanbul ‘da Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.

Teröre lanet yağdıran futbol dünyası ülkeyi yıpratmak isteyenlere, bölmek isteyenlere de açık mesaj yolladılar.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül; instagram’daki paylaşımında “Bu elleri ayıramayacak bu vatanı bölemeyeceksiniz” “Teröre lanet olsun!” derken, Fenerbahçeli Moussa Sow da Türk Bayrağı içinde el ele tutuşan iki kolu paylaşarak, aynı mesajı verdi.

Bazı paylaşımlar şöyle;

Hakan Çalhanoğlu: “Teröre lanet olsun #PRAYFORISTANBUL

Gökhan Töre: “Teröre lanet olsun #PRAYFORISTANBUL

Mustafa Kocabey: “Türkiye bir bütündür”

Tuncay Şanlı: “BAŞARAMAYACAKSINIZ”

Beşiktaşlı Tolgay Arslan: “Yazıklar olsun!! yeter artık !! Allah yardımcımız olsun… #terörülanetliyoruz #prayforistanbul #beşiktaş”

Beşiktaşlı Gökhan Gönül: “Bu elleri ayıramayacak bu vatanı bölemeyeceksiniz” “Teröre lanet olsun!”

Beşiktaşlı Caner Erkin: “#terörülanetliyoruz”

Galatasaraylı Lukas Podolski: “Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun.”

Fenerbahçeli Salih Uçan: “Yeter artık!!!”

Fenerbahçeli Robin van Persie: “Pray for Istanbul”

Fenerbahçeli Moussa Sow: “Çok üzgünüm”

Volkan Şen: “TERÖRÜ lanetliyoruz”

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