Futbol baharı

Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’nun 28.ncı haftası bir hafta aradan sonra oynandı. Maçlarda futbol genellikli iyiydi. Seyirci yine yoktu. Sportmenlik hala statlarımıza uğramadı. Maçlarda hakemler, spikerler ve yorumcular yine güldürdüler. Maçlara gelince;

Konya-1 Gaziantep-2… Ev sahibi çok top yaptı(!) Konuk ise sahasında bekleyip bir kere gitti pir gitti. Penaltıdan durumu eşitleyen ev sahibi top yapmaya devam etti. Konuk ikinci yarıda da bir kere geldi pir geldi ve maçı kazandı.

Karabük-0 Kasımpaşa-0… Tatsız tuzsuz bir maçtı. Futbol adına hiçbir şey yoktu.

Rize-3 Başakşehir-3… Konuk takım liderlik yarışında duvara çarptı. Ev sahibi dipten kurtulmak için saldırdı ve bastırdı ama golü kalesinde gördü. Bastırmaya devam etti ve eşitliği sağladı. İkinci yarıda da etkili futbol vardı. Önce ev sahibi attı, konuk cevap verdi. Maç gitti geldi iki takıma da. Maçın son dakikasında konuk penaltıdan öne geçti ama 2 dakika sonra penaltıdan eşitliği sağladı ev sahibi. Bu sonuç iki takıma da yaramadı.

Alanya-0 Osmanlı Spor-1… İyi futbol oynadı iki takımda. Tenis müsabakası gibi bir maç izledik. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Her iki takımda gol kaçırma yarışına girdi. Gol kaçırma yarışına konuk takımdan Webo son verdi ve Ankara takımı kazandı.

Gençlerbirliği-2 Kayseri-1… Maçta futbol vasattı. Ev sahibi rakibine göre daha iyi oynadı. Bununda karşılığını aldı. Konuk ise tekrar düşüşe geçti ve Sergen Yalçın maç sonunda istifa etti. Hakem, ev sahibi aleyhine öyle bir penaltı çaldı ki konuk takım futbolcuları bile şaşırdı.

Antalya-0 Trabzon-3… Maçta futbol iyiydi. Her iki takımda pozisyon buldu ama değerlendiren konuk takım oldu. Hakem ise rezaletti. Ahhh diye bağıranın lehine düdük çaldı.42 adet faul çaldı. Kimse kırmızı görmedi. Konuk takımın kalecisi ceza sahası dışında önce elle oynadı, sonra rakibine taban ile girdi hakem efendi,”Devam” dedi. Tüm saha güldü. Ev sahibi lehine %100 iki penaltısını vermedi. Kısaca futbolu katletti. Uğurlu hocam uğurlar ola.

Akhisar-5 Bursa-1… Konuk maça iyi başladı ve öne geçti. Ev sahibi 1 dakika sonra ilk hücumunu yapıp, eşitliği sağladı. Ev sahibi 3 dakika sonra öne geçti, 5 dakika sonra farkı artırdı 3 dakika sonra fark 3’e çıktı. Kısaca ev sahibi 4 atak yapıp 4 gol buldu. Konuk ve ev sahibi ikinci yarı top yaptılar. Ev sahibi taraftarının isteği ile 5.ncı golü de attı.

Galatasaray-0 Fenerbahçe-1… Haftanın en önemli maçı. Dünya’nın sayılı derbilerinden. Yüzyıllık rekabet. Vs vs vs. Futbolsuz, heyecanı olmayan bir derbi seyrettik. Ev sahibi neredeyse tek kale oynadı ama pozisyonu yok. Konuk ise kapandı, kontra aradı bir tane bile bulamadı.

Maçın kahramanı konuk takımdan Şener oldu. İlk yarıda ev sahibine asist yaptı ama golü Volkan önledi. Maçın sonunda sıfıra inip ortaladı, arkadaşı golü attı.

Hakem maçı idare etti. Hır gür çıkmasın diye hep alttan aldı. Klasik hakemlik yaptı ah diyenin lehine faul çaldı. Bazı kararları komikti.

