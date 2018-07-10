Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te devam eden Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nın 3. gününde yapılan 62 kg yarışmalarında sporcumuz Muhammed Furkan Özbek 1 Bronz 2 Gümüş madalya elde ederken, 62 kg da yarışan diğer sporcumuz Ramazan İlhan 1 Bronz Madalya aldı . Bayanlar 58 kg yarışan Ayşegül Çakın ise ülkemize 1 Bronz madalya kazandırdı

62 kg da ülkemizi temsil eden Milli Haltercimiz Muhammed Furkan Özbek Koparmada 138 kg ile Gümüş Silkmede 168 kg ile Bronz Toplamda ise 306 ile Gençler Dünya Üçüncüsü oldu.

62 kg da yarışan diğer sporcumuz Ramazan İlhan Koparmada 137 kg ile Bronz , Silkmede 155 kg ile 11. Toplamda ise 292 kg ile 5. Oldu.

58 kg da yarışan Milli Haltercimiz Ayşegül Çakın Koparmada 82 kg ile 8. , Silkmede 110 kg ile Bronz . Toplamda ise 192 kg ile 6. Oldu. Yarışmayı İzlemeye gelen Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve elçilik personeli ile Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar bu coşkuya tribünlerden ortak oldular. Sporcularımıza madalyalarını büyükelçi Şen, katıldığı törenle kendisi takdim etti.