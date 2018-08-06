Funda Arar’ın yeni albümü 10 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşuyor

ANKAmall Yaz Konserleri tüm hızıyla sürerken Türkiye’nin en sevilen sanatçıları yaz akşamlarında rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Başkentte hafta sonlarını sanat şölenine çeviren ANKAmall, Volkan Konak’tan sonra şimdi de Funda Arar’ı ağırladı.

Sanat dünyasının güçlü seslerinden Funda Arar, Ankara’da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek başladığı konserinde duygusal şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalarıyla da hem dans etti hem de hayranlarını dans ettirdi.

Yeni albüm 10 Ağustos’ta

En sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendiren sanatçı 10 Ağustos’ta piyasaya çıkacak yeni albümünün de müjdesini verdi. Yeni albümden seslendirdiği parçalarla da sevenlerine sürpriz yapan sanatçı, yeni albümünün arabesk tadında bir albüm olduğunu ve çok özel parçalara yer verdiğini söyledi. Bu parçalardan, bir dönemin dillerden düşmeyen şarkıları “Mutlu ol yeter” ve “Duyanlara, duymayanlara” konseri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserinde Müslüm Gürses’ten “ Unutamadım”, Cem Karaca’dan “Ne olur ıslak ıslak bakma öyle”, Erkin Koray’dan,” Fesubhanallah”, “Arapsaçı”, “Esterabim”, Kayahan’dan “Odalarda ışıksızım” parçalarını da seslendiren ünlü sanatçı ANKAmall’u hıncahınç dolduran binlerce hayranını geçmişten bugüne sanat yolculuğuna çıkardı; eskimeyen şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldızlar geçidi Edis ile devam edecek

ANKAmall Yaz Konserleri 11 Ağustos’ta da son dönemin en sevilen sanatçılarından Edis ile devam edecek. Saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz olan konsere tüm Ankaralılar davetli.