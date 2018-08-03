Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, yaz konserleri ile ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Volkan Konak ile başlayan ve binlerce Ankaralı’ya unutulmaz geceler yaşatan konserler bu hafta sonu da güçlü sesi ile milyonları hayran bırakan Funda Arar ile devam edecek.

4 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de ANKAmall arka bahçede gerçekleşecek Funda Arar konserinden sonra da 11 Ağustos’ta son dönemin en sevilen sanatçılarından Edis sahne alacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.