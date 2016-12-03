Fulden Uras, kelebek hastası çocuklar için sahne aldı

ÜNLÜ sanatçı Fulden Uras, yeni eğlence mekanlarından Sound Ankara’da sahne aldı. Gecede toplanan tüm gelir 202 çocuğun medikal malzemeleri ve ihtiyaçları için kullanılacak.

“BİYOLOJİK BİR ANNE OLAMADIM AMA 202 TANE ÇOCUĞUM VAR”

Sahne almadan önce açıklamada bulunan Hayaller Gerçek Olsa Derneği’nin Başkanı ve sanatçı Fulden Uras, “Çok mutlu olduğumun altını çizmek istiyorum. Bunun iki sebebi var. İlki kelebeklerim yanımda ikincisi tüm Türkiye artık kelebek çocukları biliyor. Birçok yerden etkinlik ve konser teklifi alıyoruz. Yakın zamanda kanatlarım ol isimli bir projemiz başlayacak. Gerçekten Türk halkı çok duyarlı ve mekan sahiplerinden iş adamı Alper Yıldız’a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bende çok heyecanlıyım uzun zamandır canlı sahne almadım. Kelebek hastaları asla ama asla yalnız değiller. Ben biyolojik bir anne olamadım ama 202 tane çocuğum var” dedi.

“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLUYOR”

Fulden Uras’ın Türkiye’de Kelebek Hastası çocuklar için farkındalık yarattığını dile getiren kelebek çocuklardan biri olan Aleyna, “Bizler için kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor. Fulden ablamın sayesinde herkes bizi tanıdı. Sürekli sokaklarda sen neden böylesin, yandın mı, düştün mü gibi sorular soruyorlardı artık Fulden ablamın sayesinde sen kelebek çocuk musun, Fulden Uras sana yardım ediyor mu diye soruyorlar” dedi.

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