Fuhuş yapan kadının çocukları korumaya alındı

ADANA’da nikahsız eşine zorla fuhuş yaptıran 22 yaşındaki Yunus Emre E., Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Kadının ilk eşinden olan ve travma yaşadığı belirlenen 5 ile 8 yaşındaki 2 çocuk koruma altına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis, evi takibe aldı.

Polis, sık sık eve yabancı erkeklerin girip çıktığını belirledi. Evden çıkan bir genci ‘bilgi sahibi’ olarak ifadesini alan ekipler,

Yunus Emre E.’nin birlikte yaşadığı 32 yaşındaki A.H.’ye fuhuş yaptırdığı ihbarının doğru olduğunu tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, Yunus Emre E. ile A.H. gözaltına aldı.

Nikahsız birlikte yaşadığı Yunus Eme’nin kendisine zorla fuhuş yaptırdığını ileri süren A.H. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli ise fuhuşa aracılık yapmak ve insan ticareti suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yunus Emre E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

A.H.’nin ilk eşinden olan ve anneleriyle birlikte kalan 5 ile 8 yaşlarındaki 2 çocuk da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Çocukların travma yaşadığı bildirildi.

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