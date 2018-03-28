Saç ekiminde FUE tekniği ve avantajları!

FUE tekniğinin avantajları

FUE grubu tekniği olan DHI tekniğinde saçın tıraşlanmasına gerek yoktur. Bunun dışında bu non-invaziv bir tekniktir.

Geleneksel teknikler ile yapılan saç ekimlerinde saçın kazınması gerekiyordu. Bu da birçok kişinin saç ektirmekten çekinmesine neden oluyordu. Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saçın kazınma zorunluluğunu ortadan kaldıran, modern saç ekim tekniği olan FUE (Folliküler Ünite Eksizyon) saç ekim tekniğini, nasıl uygulandığını, araçlarını ve FUE Tekniği’nin avantajlarını ve dezavantajlarını anlattı.

FUE – (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu), saç ekimi tekniği hastanın dökülmeye karşı dayanıklı olan donör bölgesinden birer birer foliküler üniteler çıkartmak için küçük bir yuvarlak implanter’ın kullanıldığı son derece popüler ve gelişen bir saç nakli tekniğidir. Bu 1’li, 2’li, 3’lü ve 4’lü saç grupları (foliküler ünite greftleri olarak adlandırılır) daha sonra hastanın kafa derisinde dökülen alanlarına nakledilir.

FUE saç nakli prosedürü sırasında, bir ya da birden fazla saç teli içeren saç greftleri, özel bir implanter aracılığı bire birer toplanır. Bu implanter yaklaşık 0,7 – 1 mm çapı arasındadır. Özellikle FUE’nin alt gruplarından birisi olan DHI tekniğinde saçın tıraşlanmasına gerek kalmadan verici alandan sağlıklı saç kökleri çıkarılır. Bu saç kökleri donör ya da verici bölgeler olarak bilinen ve saçın dökülmesine neden olan DHT hormonuna karşı dirençli saç köklerinin bulunduğu kafanın yan ve arka bölgeleri tercih edilir.

Alınan her bir saç kökü, kafa derisinden kelleşen ya da seyrelen yerlerine saçın doğal çıkış yönü, içerdiği saç teli sayısına göre doğru açıyla yerleştirilir. Tüm bu işlemler için cerrahların tercihine göre Choi implanter kalemi veya benzeri diğer mekanizmalar gibi diğer implantasyon cihazlarını kullanmayı tercih edebilir.

FUE saç ekimi cerrahın tercihine göre önceden hazırlanmış kanallara yerleştirilebilir ya da FUE grubu tekniklerinden olan DHI tekniği ile kanal açılmadan direkt olarak yerleştirilebilir. Hiç bekletilmeden ekilen saç köklerinin canlı kalma ve tutunma oranı çok daha yüksek olur. Ekilen saçların canlılığını ve tutunma oranını artırmak için alternatif besinler, antioksidanlar ya da büyüme ve iyileştirme özellikleri içeren Trombosit Zengin Plazması (PRP) kullanılabilir.

FUE Tekniği’nin avantajları

FUE grubu tekniği olan DHI tekniğinde saçın tıraşlanmasına gerek yoktur. Bunun dışında bu non-invaziv bir tekniktir. Kafa derisinde kapanması gereken yaralar oluşmaz. İyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Ağrı ya da acı hissedilmez. İyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. FUE hastaları genellikle operasyondan sonra daha iyi uyurlar ve işe ve günlük rutin / faaliyetlerine daha hızlı dönerler. Buna, yorucu egzersiz ve halter kaldırma dahildir; bunlar, diğer teknikler ile yapılan operasyonlarda 3 aya kadar önerilmez.

Donör bölgenin çeşitliliği artar. FUE, kafa derisinin, ense (boyun bölgesi), göğüs, sakal, kol, bacaklar ve canlı doku saçlarının bulunduğu vücudun diğer bölgelerindeki folikül ünitelerinin hasat edilmesini sağlar.

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