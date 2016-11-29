FT’den Türkiye dosyası

Yurt dışında ve yurt içindeki gelişmelerin Türkiye’deki yabancı yatırımlar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar sürerken Financial Times gazetesi, Türkiye konulu bir yatırım dosyası yayınladı.

“Yatırımcıların bu günlerde Türk ekonomisinin bazı yönlerinden kaygı duymak için iyi nedenleri var” gibi görüşlerinin yansıtıldığı analizlerde yine “tecrübeli yatırımcıların kolayca korkutulmayacağını gösterdikleri” belirtiliyor.

Bu arada, Türkiye’deki demografi ve güçlü iç tüketiminin “daha pembe bir geleceğin mümkün olduğunu” gösterdiği vurgulanıyor.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye dosyasında “Türkiye’nin büyümesinde çatlaklar, görünmeye başladı”, gibi başlıkların kullanıldığı analizlerde Türkiye’de cumhurbaşkanlığının yetkilerinin artırılması konusu için “Recep Tayyip Erdogan, daha parlak bir ekonomik geleceğin karşılığında Türklerden kendine daha çok yetki vermelerini istiyor” yorumu yapıldı.

Yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadede ilerleme sağlayacağı inancına vurgu yapılırken Türkiye lehindeki demografi ve güçlü iç tüketiminin “daha pembe bir geleceğin mümkün olduğunu” gösterdiğinin altı çiziliyor.

“Güçlü bir bankacılık sektörü tek başına, Türkiye’nin finansal istikrarını sağlayamaz” görüşlerinin de dile getirildiği analizlerde bankacılık sektörünün baskı altında olduğunu savunan gazete, “Yatırımcıların bu günlerde Türk ekonomisinin bazı yönlerinden kaygı duymak için iyi nedenleri var” görüşü dile getirildi.

Güneydoğu’daki duruma da değinen gazete, güvenlik kaygılarının Güneydoğu’daki yatırımları üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapılarak “çözüm sürecinin çöküşünün yatırımcıları istikrarsız bir bölgeden uzaklaştırdığını” yazdı.

Türkiye’de “gerilimler yükselirken doğrudan yabancı sermayenin azaldığına dikkat çekilerek “Ülkenin doğrudan yabancı sermaye için destinasyon olarak çekiciliği sınanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir analizinde Ankara’nın “türbülanslı” bir yıldan sonra güveni yükseltme çabasına dikkat çeken gazete, “bir dizi alarm verici gelişmelere rağmen, yatırımcılar Türkiye’nin temellerinin getiri sağlayacağı konusunda bahse giriyor” değerlendirmesini de yaptı.

ABD’de yeni başkan olarak seçilen Donald Trump’un yönetiminin izleyeceği politikaların Türkiye’nin büyümeyi ne ölçüde etkileyebileceği irdelenirken Trump başkanlığının muhtemelen Türk ekonomisi üzerinde bazı olumsuz etkilerinin olacağını öne sürüldü.

FT, “Türkiye’de portföy yatırımcıları, siyasi riski izliyor” başlıklı diğer bir analizinde ise “tecrübeli yatırımcıların kolayca korkutulmayacağını gösterdikleri” diye yazdı.

Bu arada, Türk şirketlerinin dış borçları da değerlendiriliyor. Bu çerçevede “Büyük bir döviz borcu olan Türk şirketleri, faiz artırımlarından kaygı duyuyor” değerlendirmesini yapan gazete, son bir yılda Türk şirketlerinin döviz borcundaki büyümenin açısından Türkiye’nin Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

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