FT: Türkiye birden çok tehlikeye karşı karşıya

İstanbul’da Cumartesi günü gerçekleştirilen kanlı terör saldırıları, yabancı medyanın haber ve yorumlarına konu olmaya devam ediyor.

“Terörizmle mücadele yakında bitecek gibi gözükmüyor” diyen Financial Times gazetesi, Türkiye’nin birden çok tehlikeyle karşı karşı bulunduğunu “korkunç” bir biçimde hatırlatıldığını belirterek bu tehlikeleri “terörizm ve ekonomik zayıflık” olarak sıraladı.

Financial Times gazetesi Türkiye’deki gelişmeleri bir başyazı ve bir haberde değerlendirdi. BBCTürkçe’ye göre, “Türkiye’nin terörizmle mücadelesi yakında bitecek gibi gözükmüyor” diyen gazete, geçen yıl Türkiye’de gerçekleşen saldırılarda yüzlerce insanın öldüğünü, binlercesinin de yaralandığını vurguladı.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırıların TAK örgütü tarafından üstlenildiği belirtilen haberde, Türkiye’nin “IŞİD tehdidi altında olduğuna da” dikkat çekilerek “Bir haftadan az bir süre önce, IŞİD’in destekçilerine Türkiye’nin ‘güvenlik, askeri, ekonomik ve medya alanında’ hedef alınması çağrısı yaptığı” anımsatıldı.

TÜRKİYE’DE İSTİKRARIN TEK YOLU REFORM

İngiliz gazetesi, “Türkiye’de istikrarın tek yolu reformlar” başlıklı başyazısında ise “Türkiye’nin birden çok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu korkunç bir şekilde hatırlattığı” dediği başyazısında bu tehlikeleri “terörizm ve ekonomik zayıflık” olarak sıraladı.

Gazete, Türkiye’de vatandaşlara yapılan dolar bozdurun çağrılarının “işe yaramayacağının” savunulduğu başyazısında liranın değer kaybının nedenleri olarak da cari işlemler açığı ve özel sektörün döviz borcu gösterildi. Gazete, bunda Türkiye’de meydana gelen siyasi olayların da rol oynadığını öne sürdü.

FT, Türkiye’nin yabancı sermaye için “gittikçe daha az cazibeli bir yer olduğun” görüşünü dile getirdiği başyazısında “Erdoğan ekonomisini finanse edebilmek için yabancıları zorlayamaz, ama ekonomik başarı istikrar için gerekli bir koşul. Bunun için de liberal reformlar, tasarruf artırımı ve yabancı sermayeyi teşvik edici bir ortam gerekli” değerlendirmesini yaptı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...