FT: TL değer kaybında iç siyasi gerginlik ve OPEC kararı da etkili

Türk Lirası’nın dolara karşı değer kaybı yabancı medyayı meşgul etmeye devam ediyor.

Financial Times, TL’de değer kaybının tamamen Türkiye’nin hatası olmadığını, bunda OPEC’in petrol üretimini kısma kararının da etkili olduğunu vurguladı.

“Türkiye içindeki siyasi gerginlik ve darbe girişimi ardından yaşanan baskıların da yatırımcıları rahatsız ettiğini” bildirdi.

BBC Türkçe’ye göre, Financial Times gazetesi yükselen ülkelerin para birimlerinin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybından en çok Türk Lirası’nın etkilenmesini inceleyen iki makaleye yer verdi.

Makalede Türk Lirası’nın zayıflığının, şirketlerin borçlarını geri ödemekte zorluk yaşayabileceği korkusunu artırdığını yazdı.

Yükselen ülkelerin para birimlerinin, ABD Merkez Bankası FED’in gelecek hafta yapması beklenen faiz artırımı açıklaması ile daha da çok değer kaybedebileceği belirtilirken doların Türk lirasına indirdiği darbeye cevaben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka yaptığı çağrıarın toplumun bazı kesimlerinde karşılık bulduğuna, bazı işyeri sahiplerinin dolar bozduran müşterilerine yönelik promosyonlar yaptığına dikkat çekildi.

Türkiye’deki döviz hesaplarında yaklaşık 140 milyar Dolar bulunduğunu belirten FT, ismi verilmeyen bir yetkilinin “Vatandaşlarımız Türk Lirası’nı terk etmedikçe sorun yaşamayız” dediğini anımsattı.

DİĞER ÜLKELER, DİLDE DAHA KONTROLLÜ, ÖNERDİKLERİ ÇÖZÜMLERDE İSE DAHA AZ YARATICI

FT, “Diğer gelişmekte olan ülke liderlerinin kullandıkları dilde daha kontrollü, önerdikleri çözümlerde ise daha az yaratıcı oldukları” yorumuna yer verdiği yazısında “Piyasa hareketleri ABD’deki düşük faiz oranları ile gelişen ülkelere sermaye akışı arasındaki karşılıklı etkileşimin altını çiziyor.

Bu, Türkiye gibi, şirketleri büyük oranda yabancı para cinsinden borçlanan ülkeleri daha büyük risk altında bırakıyor. Son veriler, yabancı yatırımcıların Kasım ayında 2.6 milyar dolarlık Türk tahvil ve varlığını elden çıkardığını gösteriyor” dedi.

Bir uzmanın Türk vatandaşlarının Kasım’ın son haftasında 1 milyar dolarlık döviz aldığını söylediğini anlatan gazete, “Bazı yatırımcıların Türkiye’deki siyasi risklerden ve Erdoğan’ın yüksek faize karşı düşmanca tutumundan da endişe duyduğunu” yazdı.

Ancak gazeteye göre yine de en büyük endişe, banka dışı özel sektörün 210 milyar doları bulan döviz borcu. FT, doların Türk Lirası karşısında 3,70 seviyesine çıkması durumunda bu borçların geri ödenmesinin giderek zorlaşabileceğini düşünüyor.

Bu arada, gazetenin yer verdiği diğer makalede ise, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinden bu yana Meksika Pesosu’nun dolara karşı yüzde 7,5 değer kaybettiğine, Türk lirasındaki değer kaybının ise yüzde 11’leri bulduğuna dikkat çekildi. Bunun tamamen Türkiye’nin hatası olmadığı, OPEC’in petrol üretimini kısma kararının da etkili olduğu vurgulandı.

“Türkiye içindeki siyasi gerginlik ve darbe girişimi ardından yaşanan baskıların da yatırımcıları rahatsız ettiği” belirtilen makalede Türkiye Merkez Bankası’nın olumsuz gelişmeleri durdurabileceği görüşü de dile getirildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...