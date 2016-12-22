FT: Brüksel, Türkiye ile ticari bağları güçlendirmek için adımlar atıyor

Avrupa Komisyonu’nun AB-Türkiye ilişkilerinde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için Avrupa Konseyi’nden yetki talep etmesi dikkat çekti.

Bu gelişmeyi “Brüksel, Türkiye ile ticari bağları güçlendirmek için adımlar atıyor” sözleriyle duyuran İngiliz gazetesi Financial Times, Komisyon’un Türkiye ile ilişkileri “istikrarlaştırmak” istediğini düşünüyor.

Ekonomi gazetesi Financial Times, Avrupa Komisyonu’nun Ankara ile Gümrük Birliği’ni güncelleştirmek için yetki talebinde bulunmasını, “Brüksel, Türkiye ile ticari bağlarını güçlendirmek istiyor” şeklinde yorumladı.

Türkiye ile ilişkilerde yaşanan sıkıntıların bağlamında “Avusturya’nın Ankara ile katılım müzakerelerini durdurmaya çalışıp başarısızlığa uğramasından bir hafta sonra Avrupa Komisyonu, bloğun ülke (Türkiye) ile uzun bir süre geciktirilen gümrük birliğini derinleştirme planlarını ilerleterek ilişkileri istikrarlaştırmak istiyor” diye yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun gümrük birliğinin kapsamını, tarım, hizmetler ve kamu ihalelerini dahil ederek genişletmeyi amaçladığını belirten gazete, söz konusu sektörlerin anlaşmaya dahil edilmesiyle AB’nin Türkiye ile yıllık ticaret hacminin 140 milyar euro artırılacağına dikkat çekilen haberde AB’nin halen Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğu anımsatıldı.

FT, gümrük birliğinin güncelleştirilmesinin, “Türk ekonomisini, ABD’deki yükselen faiz oranları ve Temmuz darbe girişiminin olumsuz etkilerinin baskısı altında olduğu bir dönemde hareket geçirebileceğini” belirttiği haberinde “Bazı Avrupalı diplomatlar, gümrük birliğinin genişletilmesinin Türkiye’yi, kamu ihaleleri ve hakemlik gibi bazı alanları AB’nin kural ve uygulamalarının doğrultusunda düzenlemeye mecbur ederek bloğun yamuşak gücünü artıracağını savunuyorlar” dedi.

Buna karşın üst düzey bir Avrupalı yetkilinin, Komisyon’un talebini, Türkiye’de mevcut koşullarda “çok büyük bir iyileşme” olmadan fazla bir ilerlemenin sağlanmasının beklenmeyeceği “düşük düzeyli” bir sürecin sadece ilk aşaması olarak gördüğünü aktaran gazete, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AB’den verilen tepkiler ve dile getirilen kaygılara işaret etti.

İngiliz gazetesi, gümrük birliğinde ilerleme sağlanabilmesi için AB üyesi devletler arasında görüş birliğinin gerektiğine dikkat çekerken “Türkiye ile bağların derinleştirmesi konusunda kaygılı olan tek ülke Avusturya değil.

Brüksel’deki bazı diplomatlar Fransa’nın da ilk baharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye ile gümrük birliği müzakerelerinin yapılmasına isteksiz olabileceğini söylediler” dedi.

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