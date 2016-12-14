FT AB’de Türkiye ile müzakereler konusunda kavga patlak verdi

Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye konusunda yaşanan sıkıntılar, Avrupa medyasında yer buluyor.

Financial Times gazetesi, Avusturya’nın Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin durdurulmasında ısrar ederek buna karşı çıkan diğer üye ülkelere meydan okuduğunu belirtirken “Avusturya’nın aksine başka AB devletleri ise katılım sürecinin açıkça söylemeden fiilen askıya alınmasını istiyorlardı” dedi. Gazeteye göre, mülteci anlaşmasının devamına ilişkin kuşkular arttı.

Financial Times, AB Dışişleri Bakanları toplantısında olup bitenleri yansıttığı Brüksel mahreçli haberine “AB’de Türkiye’nin duraklamış olan üyelik hedefi konusunda bir kavga patlak verdi bu da blokun, Avrupa’ya yönelik göç akınına ilişkin olarak Ankara ile yaptığı anlaşmayı koruyabilmesine ilişkin kuşkuları artırdı” sözleriyle girdi.

“İLK DEFA TÜRKİYE KONUSUNDA KONSENSÜS SAĞLAMIYORDU”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’deki “muhaliflere baskılar” konusunda yaşanan sıkıntılardan sonra Brüksel’in gerilimi gidermeyi ve ticari ilişkileri derinleştirme yollarını değerlendirmeyi umduğu ancak Salı günü Avusturya’nın Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması için “resmi adımlar atılmasında ısrar ederek” AB’nin diğer 27’ üyesine “meydan okuduğu” belirtildiği haberde şöyle devam edildi:

“İlk defa AB üyesi devletler, Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin konsensüs sağlamıyordu, bu da Avrupa Parlamentosu’nun üyelik müzekerelerinin askıya alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan ve Sayın Erdoğan’ın 3 milyon mülteciye Avrupa’ya geçmesine izin vereceği uyarısını yapmaya yol açan ezici oyun yarattığı belirsizliği artırdı.”

“AÇIKÇA SÖYLEMEDEN FİİLEN ASKIYA ALMA”

İngiliz gazetesi, “Avusturya’nın aksine başka AB devletleri ise katılım sürecinin açıkça söylemeden fiilen askıya alınması çözümünü istiyorlardı” dediği haberinde tutumu nedeniyle AB’de Avusturya’ya duyulan tepkilerini de yansıttı. Gazete Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel’in Avusturya dışındaki 27 ülkenin Ankara ile üyelik müzakerelerini sürdürmek istediklerine dikkat çekeren Avusturya’nın iç politikasının AB siyasetine baskın çıkmasının yazık olduğu değerlendirmesini de aktardı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MESELESİ

“Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesini önermeyi planlamıştı” diyen gazete, bu konunun darbe girişimi sonrası ekonomisi “zayıflarken Ankara için büyük bir siyasi hedefi” olduğunu yazdı. Gazete, Avrupa Komisyonu’nun ise planı sürdürüp sürdürmeme kararını gelecek hafta vereceğini belirtirken Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’ın Perşembe günü yapılacak zirvede plan için AB liderlerinin değerlendirmelerini alması beklentisini aktardı.

Ancak “muhaliflere yönelik baskılardan sonra ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle diplomatların böyle bir girişimin ilerlemesinin mümkün olup olmadığını sorguladıklarını” kaydeden FT, haberini şu sözlerle noktaladı:

“Son dönemde ortaya çıkan, Ankara ve Sayın Erdoğan’ın Brüksel’le bir ivme sağlanabileceği düşüncesiyle yeniden terörle mücadele yasalarını değerlendirdikleri yönündeki bazı işaretlere rağmen diplomatlar, hafta sonunda İstanbul’da gerçekleşen bombalı saldırıda 44 kişinin ölmesinin görüşmelerin ani biçimde durdurduğunu söylüyorlar.”

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