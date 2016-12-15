FT: AB zirvesinde Erdoğan, Putin ve Trump etkili olacak

Brüksel’de bugün başlayacak olan AB Zirvesi’nde dış politika ve savunma konularının ele alınacağı belirtilirken Financial Times gazetesine göre, zirvede yer almamakla birlikte toplantıyı etkileyecek üç liderin olduğunu vurgulandı.

Bu liderler “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump” olarak sıralandı.

İngiliz gazetesi Financial Times, AB’nin toplantıda alacağı kararların, bundan sonra Blok’un nasıl bir politika izleyeceği yönünde ipuçları taşıyacağını yazdı. BBC Türkçe’ye göre, gazete, AB liderlerinin Türkiye de dahil komşularıyla bundan sonra nasıl ilişkiler geliştirmeleri gerektiği konusunda bölündüğünü belirtiyor. Haberde Almanya’nın başını çektiği çoğunluk Ankara ile iletişim kanallarını açık tutmaktan ve Erdoğan’ı daha fazla işbirliğine teşvik etmekten yana iken Avusturya’nın öncülük ettiği azınlığın ise, daha sert bir mesaj gönderme zamanının geldiğini ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin başlamadan bittiğini düşündüğüne dikkat çekildi. Haberde şu görüşler öne sürüldü:

“Türkiye ve Erdoğan konusunda soru Blok’un kapısının eşiğindeki, gittikçe otoriterleşen ve uzlaşmaya uzak bir lideri nasıl idare edeceği sorusu. Türkiye demokratik norm ve AB ilişkileri bağlamında kurulu çerçeveden uzaklaşırken, Avrupa’ya kitlesel göçü durduran kapı konumunda olması onu kıta için daha da önemli yaptı.”

Financial Times, AB’nin Rusya ve ABD’ye yönelik politikaları konusunda da karar vermeye çalıştığını belirttiği haberinde “Soğuk Savaş’tan beri Avrupa, siyasi müdahale ve Suriyeli göçmenler vasıtasıyla oluşan, sınırlarına ve iç istikrarına yönelik Rus baskısı konusunda bu kadar endişeli hissetmedi. ABD’nin Rus politikasını değiştirmesiyle, Blok’un üzerinde zor anlaştığı, Moskova’ya nasıl cevap verilmesi gerektiğine ilişkin politikası da değişebilir” dedi.

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