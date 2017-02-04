Freiburg Barok Orkestrası İstanbul’a geliyor

Dünyanın en prestijli orkestralarından Freiburg Barok Orkestrası, ünlü bariton Matthias Goerne ile birlikte İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak.

Müzik camiasında “Freiburglular” olarak anılan, barok dönem enstrümanlarıyla seslendirdikleri çağdaş eserlerle de alkış toplayan Freiburg Barok Orkestrası, günümüzün en başarılı baritonlarından Alman Matthias Goerne ile birlikte 17 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Levent’teki İş Sanat sahnesinde konser verecek.

Derinlikli yorumuyla Royal Opera House, Paris National Opera, Vienna State Opera, Metropolitan Opera gibi saygın salonların da ağırladığı Matthias Goerne, Wozzeck’ten Bluebeard’s Castle’a uzanan birçok operada Wolfram, Amfortas, Kurwenal gibi başrolleri başarıyla sahneye taşıdı. Grammy adaylıklarının yanı sıra ICMA, Diapason d’Or, Arte gibi seçkin ödüllerin sahibi olan Goerne, Vladimir Ashkenazy ve Alfred Brendel ile gerçekleştirdiği efsane kayıtların ardından, Christoph Eschenbach ve Elisabeth Leonskaja ile Schubert bestelerini kaydetti.

60 CD’yi aşan diskografisiyle sayısız ödül alan Freiburg Barok Orkestrası’nın şefliğini ise barok repertuvara hakimiyeti ile tanınan Alman konzermeister Gottfried von der Goltz üstlenecek.

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