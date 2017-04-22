Daha önce Avrupa’daki Ökçe yükselişten bahsetmiştim peş peşe gelen seçimleri de sizlere buradan aktarmıştım. Hollanda seçimleri hem de olaylı bir şekilde bitti. (Türk bakanı sınır dışı etmişlerdi…)

Şimdi sırada Fransa var daha sonrada Almanya seçimleri gelecek. Fransa’da bu pazar yapılacak seçimlerin ilk turu için halk pazar günü sandığa gidiyor. En çok oy alan iki aday ikinci tura kalacak.

Seçimler iki turlu yapılıyor, amaç, sistemin istikrarının devamını sağlayacak merkez adayların kazanmasını kolaylaştırmak.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarış, merkez sağ ve merkez sol adaylar arasında geçti. 2007’de,Sosyalist Partili Segolene Royale, Cumhuriyetçi Nicholas Sarkozy karşısında kaybetmişti 2012’de ise Sosyalist Parti adayı François Hollande, Sarkozy’i yendi.

Şimdi aşırı milliyetçilik koşturuyor. Seçime katılan aşırı sağcı Marine le Pen, yani eski lider, Marie Le Pen’in kızı.

Merkez sağdaki cumhuriyetçilerin adayı ise François Fillon, Sarkozy döneminin başbakanı.

Solda ise Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı yeniden aday olamadı.

Fillon’a ve Le Pen’e karşı yolsuzluk iddiaları var. Marin Le Pen’in durumunu yaklaşık bir ay önce buradan yazmıştım. Şimdi Fillon sırada.

Fillon bakanlık yaparken eşi ve kızını danışman olarak çalıştırmış deniyor ama Fillon, ailesini çalıştırdığını kanıtlayamıyor. Le Pen’de, Avrupa Parlamentosu’ndan aldığı paraları, seçim kampanyasında kullanmakla suçlanıyor. Avrupa Parlamentosu bu konuda bir soruşturma yürütüyor.

Anlayacağınız Fransa’daki seçimlerde tam anlamıyla yolsuzluk iddiaları almış başını gidiyor.

Burada belirtmeden geçemeyeceğim sürekli konuşulan bir aday daha var ki o da, vaatleri ile zenginleri korkutuyor.

Solcu Mélenchon’dan bahsediyorum tabii.

Adam halka, 400 bin Euro’dan fazla maaş alanların gelirlerinin 400 bini geçen kısmına yüzde 100 vergi koyacağını vaat ediyor. Yani Fransa’da kimsenin maaşı, yılda 400 bin Euro’dan fazla olamayacak! Yüksek maaş alanların bu durumda Fransa’yı terk edebileceklerini söyleyenlere, “Güle güle gitsinler” diyor. Kazanır mı bilemem ama anketlere göre Le Pen ve Macron önde.

Seçmenlerin yüzde 25’i kararsız, yani seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek.

Aslında sermaye sınıfının kâbusu Mélenchon’un kazanmasını içten içe istemiyor değilim.

Ama büyük olasılıkla Le Pen ve Macron’un ikinci tura olacağı kesin. Bu seçimler gerçekten heyecanlı olacak bekleyip sonucu da, bize olan yansımalarını da göreceğiz…

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