Fransa’da piyasaların desteklediği Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı seçilmesi, euroyu destekledi.

Fransa’daki seçim sonuçlarının ardından Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı seçilmesi ile 1.0994 dolar düzeyine çıkan euro, içeride 3.8897 liraya kadar yükseldikten sonra 3.88 – 3.89 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Euro karşısında gerileyen dolar da 2.5285 liraya geriledikten sonra toparlanarak 3.54 lirayı da aşarak 3.5423 lira düzeyine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100) yeni haftanın ilk gününe yüzde 0.43 artışla 94 bin 333 puandan başladı ve bu düzeylerde hareket etti.

Seçim kampanyalarında Macron, Fransa’nın Avrupa Birliği’nde (AB) kalmasını desteklerken, aşırı sağın temsilcisi Marine Le Pen AB’den ayrılmayı savunuyordu.

Piyasalarda sakin bir hafta

İş Yatırım‘ın, “Piyasalarda sakin bir hafta” başlıklı günlük piyasa bülteninde, “Hafta sonu Fransa’da seçimler beklendiği üzere Macron’un zaferi ile sonuçlandı; piyasaların yıl başında öngördüğü potansiyel politik risklerden biri ortadan kalkmış oldu” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Geçen hafta Trump’ın Obamacare’in yerine getirilen düzenlemeyi senatodan geçirmeyi başarmasına karşın tahminler halen vergi indirim paketinin yıl sonuna kadar onaylanamayacağı yönünde. Haziran ayında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışı piyasalar tarafından fiyatlanmış durumda. Aralık ihtimali ise fiyatlamalara göre yüzde 45 ile halen yüzde 50’nin altında. 8 Haziran’da yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve burada varlık alımları ile ilgili verilecek mesajlar piyasalar için kritik olacak.”

ABD borsalarının, Cuma günü beklenin üzerinde açıklanan istihdam verileri ile yeni rekor kırdığına da işaret edilen bültende, “Bu sabah petrol fiyatlarındaki toparlanmanın da etkisi ile Asya piyasaları artıda işlem görüyor” denildi ve şöyle devam edildi:

“Bu hafta ABD’de enflasyon ve perakende satış verileri, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar yurtdışı gündemin üst sıralarında. Yurtiçinde ise bugün açıklanacak Mart ayı sanayi üretimi Perşembe günü açıklanacak Mart ayı ödemeler dengesi verileri dışında önemli bir veri akışı yok. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisi, 21 Mayıs’tan sonra gelmesi beklenen kabine revizyonu önümüzdeki dönemde piyasaları etkileyebilecek gelişmeler.”

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