Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, seçimde aday olmayacağını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Sosyalist Partisinden François Hollande (62) bu akşam yaptığı televizyon konuşmasında 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı François Hollande 15 Mayıs 2012 tarihinde ülkenin 24. cumhurbaşkanı seçilmişti. Son yıllarda eleştirilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı François Hollande 2017 seçimleri için aday olup olmayacağını aralık ayında açıklayacağını önceden bildirmişti.

İki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turu 23 Nisan ve ikinci tur seçimleri 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bu akşam televizyon ekranına çıkan Cumhurbaşkanı François Hollande “Seçim öncesi verdiğim vaatleri yaptım. Ülkede işsizlik sayısını düşürdüm ve terörle mücadele ettim” diye konuştu. Adaylıktan çekildiğini söyleyen François Hollande kendi partisinden olan adaylara yol açmış oldu.

François Hollande tam adı ile François Gérard Georges Nicolas Hollande

(12 Ağustos 1954, Rouen ), Fransız siyasetçi. 2012 yılından beri Fransa cumhurbaşkanı ve Andorra eş prensi olarak görev almaktadır.

Rouen şehrinde, bir doktorun oğlu olarak dünyaya gelen Hollande, École Nationale d’Administration ‘da okudu. Bu okulda Ségolène Royal ile tanıştı. Daha sonra bir diğer elit öğrenim kurumu olan Sciences Po ‘da siyasal bilimler alanında eğitim gören Hollande, öğrencilik yıllarında başladığı siyasi faaliyetlerini, 1979’da Sosyalist Parti ‘ye üye olarak devam ettirdi.

1997 yılından 2008 yılına kadar Fransız Sosyalist Partisi Birinci Sekreteri oldu. 1997’den 2012’ye kadar Corrèze ‘i milletvekili olarak temsil etmiştir. Daha önce de 1988’den 1993’e kadar temsil etmiştir. 2001 yılından 2008 yılına kadar Tulle ‘nin belediye başkanı oldu ve 2008 yılından bu yana Corrèze Genel Meclisi Başkanı olmuştur. 2012 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti ‘nin adayı olmuştur.

Hollande 16 Ekim 2011 tarihinde, Sosyalist Parti’nin önseçimini kazandı ve 2012 başkanlık seçimleri için partisinin resmi adayı oldu. 23 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda oyların %28,63’ünü alarak sandıktan birinci sırada çıktı.

Yapılan ikinci tur oylamalarında da %51.7 ile galip gelip Fransa’nın 2012-2017 dönemi için Cumhurbaşkanı olmuştur.

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