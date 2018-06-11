Frankfurt Havalimanı’nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı.

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Bir uçak çekicide başlayan yangın, yolcu uçağına da sıçradı.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada yaralanan kimsenin olmadığını belirtti ve uçak seferlerine herhangi bir etkisi olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, Frankfurt Havalimanı’nda uçak seferlerinde bazı aksamalar yaşanıyor.