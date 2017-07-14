Çekimleri devam eden “Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn” filminin başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Ayçin İnci’den filmle ilgili ilk açıklamalar…

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un “Frankeştayn” olarak karşımıza çıktığı “Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn” filminin Beykoz’da başlayan çekimleri, İstanbul’un farklı noktalarında devam ediyor. Filmin başrolünü paylaşan Şevket Çoruh ve Ayçin İnci, canlandırdıkları “Gürbüz-Frankeştayn” ve “Gülbahar” karakterleriyle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh filmle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çok zor bir komedi aslında. Çünkü fantastik komedi… Tüm dünyada bilinen sinema karakteri Frankenstein’ın yerlisini yapıyoruz. “Türk işi Frankeştayn” yapıyoruz. Bir insanın başına böyle bir şey gelse, yeniden hayata dönse ne olur, ne biter, başına neler gelir bunları görüyoruz.