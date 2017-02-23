CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FOX TV Türkiye Yayınları’nın Azerbaycan’da kesilmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, “Azerbaycan Devleti yanlıştan hemen dönmelidir” dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NE FOX TV ÇAĞRISI

Yarkadaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada FOX TV Türkiye Yayınları’nın Azerbaycan’da kesilmesine şu görüşlere yer verdi:

“FOX TV’nin Azerbaycan’daki yayınları, Mihriban Aliyev’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. Mihriban Aliyev’in atanmasını eleştirdi diye FOX TV’nin yayınlarının keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX TV’nin yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır. Azerbaycan devleti de bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir.

Saat 23.14 itibariyle FOX TV Azerbaycan’da izlenemiyor. TV’nin yayınları kesik. Eleştiri demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. @fatihportakal da demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV kapatmak meşru görülemez.

Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Azerbaycan’da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: Başkanlık, ‘astığım astık, kestiğimi kestik’ rejimidir!”

Barış Yarkadaş Tweetleri:

1- FOX TV'nin Azerbaycan'daki yayınları, Mihriban Aliyev'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

2- @fatihportakal , Mihriban Aliyev'in atanmasını eleştirdi diye FOX TV'nin yayınlarının keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

3- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX TV'nin yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır. Azerbaycan devleti de @KucukkayaIsmail — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

4- bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir. Saat 23.14 itibariyle FOX TV Azerbaycan'da izlenemiyor. TV'nin yayınları kesik @fatihportakal — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

5- Eleştiri demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. @fatihportakal da demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV kapatmak meşru görülemez. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

6- Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. @fatihportakal @KucukkayaIsmail — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

7- Azerbaycan'da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: BAŞKANLIK, 'ASTIĞIM ASTIK, KESTİĞİM KESTİK' REJİMİDİR! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2017

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