Fotoğrafçılar, Erciyes’te

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Erciyes’te yapıldı. Uygulama gezisine yaklaşık 150 fotoğrafçı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi düzenlenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu ay yaklaşık 150 fotoğrafçıyı Erciyes’te bir araya getirdi. Bu ayki eğitim ve gezi programına katılan 150’ye yakın fotoğrafçı Erciyes’in büyüleyici güzelliğinin fotoğraflarını çekti. Uygulama gezisine katılan fotoğrafçılara teorik ve uygulamalı bilgiler de verildi. Fotoğrafçılar gondollarla üst istasyonlara çıkarak burada da çalışmalar yaptılar.

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