Fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

KONAK Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği “Tarih sahnesinde Konak” konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması’na gönderilecek fotoğraflarla tarihi yapıların bulunduğu ilçenin hem estetik hem de belgesel niteliginde belgelenmesi amaçlandı. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Ocak 2017 olduğu açıklandı.

Amatür-profesyonel tüm fotoğrf meraklılarının katılabileceği “Tarih sahnesinde Konak” konulu fotoğraf yarışması iki konu başlığı altında düzenlendi. Yarışmanın birinci kategorisinde Kemeraltı, Basmane, Eşrefpaşa, Temaşalık, Namazgah, Kadifekale, Agora ve çevresi, ikinci kategoride Karataş, Güzelyalı, Hatay, Alsancak, Kahramanlar semtleri yer alacak. Bir açık hava müzesi niteliğindeki Konak’tan yansıyacak fotoğraf kareleri seçici kurulun süzgecinden geçirilecek. Yarışma ile bu bölgelerin hem estetik hem de belgesel niteliğinde görüntülenmesi amaçlandı. Başvurular 25 Ocak 2017 günü sona erecek. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından yarışmanın sonuçları 30 Ocak 2017’de açıklanacak. Yarışmada birinciliği elde eden fotoğrafın çekene 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncülüğü kazanana ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca üç kişi de bin 500 TL’lik mansiyon ödülünün sahibi olacak. Sergilenmeye değer görülen 74 fotoğraf için de eser başına 200 TL ödül verilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Yarışma düzenleme kurulu, yarışma sekretaryası ve seçici kurul üyeleri dışında tüm katılımcılara açık olacak. Yarışma şartnamesine göre saşvuru yapacakların katılacakları fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması koşulu var. Adaylar yarışmaya, siyah beyaz veya renkli olarak en çok altı fotoğrafla katılabilecek. Katılımcılar Konak Belediyesi’nin “www.konak.bel.tr ” web adresi üzerinden indirecekleri yarışma şartnamesini okuyup, katılım formunu eksiksiz doldurup, fotoğraflarıyla birlikte yarisma@konak.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Yarışmaya elden veya kargoyla başvurular ise kabul edilmeyecek.

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