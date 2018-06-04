Ankara’nın alışveriş ve yaşam merkezi Forum Ankara, bekledikleri tatile kavuşan minikleri Karne Karnavalı sürpriziyle karşılıyor. Jonglör ve sihirbaz gösterilerinin yanı sıra ateşten çembere bisikletten robota çeşitli temalarda özel şovlarla dolu dolu Karne Karnavalı için tüm çocuklar 8-9-10 Haziran tarihlerinde Forum Ankara’ya davetli!

Forum Ankara Outlet’te 8 – 9 ve 10 Haziran 2018 tarihlerinde 16:30-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Karne Karnavalı, miniklerin ücretsiz katılımına açık birbirinden keyifli etkinlikler sunuyor. Jonglör ve sihirbaz gösterileri, robot, ateş, bisiklet ve bubble şovlar, çember dansı, balon katlama, mini disko ve pek çok eğlenceli yarışmayla süslü bu karnavalda doyasıya eğlenmek isteyen tüm çocuklar Forum Ankara’ya davetli!