Florida’da havalimanında silahlı saldırı!

ABD’nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı’nda meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sağ yakalanan zanlının kimliği öğrenildi.

Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı’nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Terminal 2’de, bagaj alım bölgesinde meydana gelen saldırının nedenine henüz netlik kazanmadı. Ortalama 650 uçuşun gerçekleştiği Fort Lauderdale-Hollywod Uluslararası Havalimanı günde 73 bin yolcuya hizmet veriyor.

Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor

Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.

CNN’e konuşan Broward County Valisi Barbara Sharief, “Zanlının başka birileriyle koordineli hareket ettiğine dair şu an elimizde bir kanıt yok. Şu anda gözaltında ve olayı soruşturuyoruz” dedi. Yetkililerin, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu öğrenmek üzere çalışmaları sürdürdükleri, olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Havalimanı saldırısını düzenleyen kişinin kimliği Esteban Santiago olarak açıklandı. Santiago’nun askeri kimlik taşıdığı ve New Jersey doğumlu olduğu belirtildi.

Silahı bagajından çıkarmış

FORT Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’nı kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, saldırıda kullandığı silahı bagajından çıkardığı ortaya çıktı.

Alaska’dan, Kanada bağlantılı olarak Florida’ya gelen Santiago, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Terminal 2’de bagajını aldıktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajından, check-in işlemini yaptırdığı silahı çıkaran saldırgan hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Havalimanında büyük bir kaosa yol açan olay sırasında yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil değişik yerlere kaçışırken, 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer Santiago’nun, Alaska’dan uçağa bindiği sırada silahını beyan etmiş olduğunu, içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirttiler.

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