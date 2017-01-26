Fiyat markette artacak, kağıt üstünde düşecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesabında gıda ürünlerinin ağırlığını yüzde 23.68’den yüzde 21.77’e düşürdü.

Böylece ekmekten peynire, sütten yoğurda, kuru fasulyeden mercimeğe, patatesten domatese, soğandan bezelyeye, elmadan armuda, portakaldan karpuza bir çok ürüne gelen zamlar bundan sonra enflasyon hesabına daha az yansıyacak.

Markette yükselen enflasyonu kağıt üzerinde düşük tutmak için göz göre göre sergilenen bir oyun bu.

2016’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 8.53 oranında arttığı açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi’nin ise yüzde 9.94 olduğu belirtildi.

Enflasyonu hesaplamada dikkate alınan ürünler sık sık değiştirildiği için geçen yılki rakamlar doğru değildi. Görünen o ki 2017 enflasyonu da gerçeği yansıtmayacak. Örneğin piyasadaki enflasyon yüzde 20 iken bu kağıt üzerinde en fazla yüzde 10 olarak görülecek.

Yıllar önceydi.

TÜİK (O zamanki adı Devlet İstatistik Enstitüsü idi) yine benzeri bir operasyon yapmış, sık sık kullandığımız bazı gıda ürünlerini enflasyon hesabından çıkarırken dikenli tel hesaba katılmıştı.

Bunun üzerine, Ulus gazetesindeki köşemde, “Ben eve her akşam dikenli tel götürüyorum” diye bir yazı yazmış, uygulamayı eleştirmiştim.

Bir devlet kurumunun enflasyonu düşük göstermek için dönüp dolaşıp aynı oyunu sergilemesi üzüntü verici doğrusu.

Türkiye’de gerçek bir enflasyon hesabı yapılmak isteniyorsa dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerinin ne kadarını gıdaya, ne kadarını giyime, ne kadarını konut, ulaşım, sağlık ve haberleşmeye ayırdığına ilişkin sağlıklı bir araştırma yapılmalı, enflasyon hesaplamada kullanılan ürün sepeti buna göre belirlenmelidir.

Merak bu ya…

Şu anda dikenli tel yine enflasyon hesabında kullanılıyor mu acaba?

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