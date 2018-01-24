Fikret Yüksel Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği First Robotics Competition (FRC)’nin Turkish Off-Season Turnuvası’na Türkiye genelinde 54 seçkin lise katıldı.

İstanbul Ataşehir Ülker Sports Etkinlik Salonunda gerçekleşen yarışma 3 gün sürdü.

First Robotics Competition (FRC)’ye katılan liseli gençler en iyi olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmaya bu yıl ikinci kez katılan Avrupa Sınav Koleji öğrencileri 54 okul arasından ilk 8’e kalmayı başardılar.

Büyük bir mücadeleyle geçen final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Avrupa Sınav Koleji Eurobotics Takımı Türkiye şampiyonluğunu elde etmiştir.

2017 yılı Türkiye birincisi olan Eurobotics Takımı, daha önceki yarışmalarda da dereceye girmiş, Türkiye’de Rookie Ödülünü, Amerika’da ise Team Spirit Award ödülünü ülkemize kazandırmıştır.

Bilim, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanında 2018 yılında Amerika’da düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek Avrupa Sınav Koleji Eurobotics takımına başarılar diliyoruz.

Avrupa Sınav Koleji öğrencileri belki de Türkiye’de ilk kez İstiklal Marşını okurken Türk Bayrağımızı göndere robotları 6697 ile çekmiştir.

Mühendislikten, ekip çalışmasına, zamanla yarışmaktan, yardımseverliğe, yazılımdan problem çözümü için strateji geliştirmeye, risk alabilmeye, insiyatif kullanabilmeye, fizik derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri aletleri kullanarak hayata geçirmeyi, sportmenliği, dizayn başarısını ve daha birçok alanda yetilerini geliştirmeyi ve asla pes etmemeleri gerektiği gibi birçok bilgi ve beceriyi lise çağı öğrencilerinin deneyimlemesine olanak sağlayan yarışmada heyecan doruktaydı.

2 bölümden oluşan yarışmanın ilk bölümünde öğrencilerin yaptığı robotlar hem otonom olarak hem de kumanda ile yönetildi. 1. bölümün sonunda 54 okuldan sadece 8’i finale kaldı. 2. bölümde ise finalist 8 okul ve yanlarına seçtikleri 2’şer okulla birlikte gruplar halinde tekrar yarışıldı.

Yarışmanın sonucunda AVRUPA SINAV KOLEJİ EUROBOTICS TAKIMI Türkiye birincisi oldu.