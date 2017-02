Fırat Kalkanı’nda askere vıp yemek

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerin kendi ceplerinden aldıkları gıdalarla karınlarını doyurduklarını söyledi. İşte bu eleştiri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Fırat Kalkanına katılan tüm askeri personel için 5 yıldızlı otellerde ve uçakların VIP bölümlerinde verilen kalitede olmak üzere 30 çeşit yemek gönderilmeye başlandı.

Askerler arasında yapılan anket sonucunda bu 30 çeşit yemekten hangilerini tercih ettikleri belirlendi.

İlk partide 400 bin kutu hazır paket yemek Gaziantep’te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına teslim edildi.

Bu yemeklerle birlikte her pakete bir adette özel ısıtıcı torba veriliyor.

İçerisine folyo kaplı yemek paketi konulan ısıtıcı özelliği olan ve özel üretilen naylon torbaya da yarım litre su ekleniyor. 10 dakika sonra ısınan yemek paketi çıkarılarak sıcak sıcak yenebiliyor.

Son kullanma süresi bir yıl olan yemek paketlerinden, sos, ıslak, kuru mendil, tuz ve baharatlar da çıkıyor.

Et döner, kuru et köfte, tavuk döner, kuru fasulye, Tavuk şinitzel, pirinç pilavı, kıymalı patates ve menemen bile 30 çeşit yemeğin arasında bulunuyor.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

MHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde, “Askerler beslenme sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Kilis’te devlet hastanesinde yaralı olarak gelen askerler kendi ceplerinden aldıkları gıdalarla karınlarını doyurduklarını söylediler. Bunlar kolay kolay şikayet etmezler. TSK’nın bu imkanı olduğunu biliyorum. Kuzey Irak’a operasyon yapan komandoya sıcak hamburger servisi yapılırdı helikopterle. Burada bir sıkıntı var. Bakanla görüştüm. Konunun üzerinde duracağını bildirdi” demişti.

PKK İLE MÜCADELE EDEN

ASKERLERİN YEMEK SORUNU

Aldığım bilgiye göre PKK ile mücadele eden ve kar kış demeden Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki dağlarda operasyonlarını sürdüren operasyonel askeri birliklere ise Fırat Kalkanındaki askerlere sağlanan VIP ve 5 yıldızlı yemeklerden değil, farklı kumanyalardan veriliyor ki bu kumanyalardan da rahatsızlığın söz konusu olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği “çok kaliteli kumanya” talimatının aslında terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren yurt içi ve yurt dışındaki tüm askeri birlikler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için geçerli olduğu Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından vurgulandı.

Yetkililer en yakın zamanda son derece kaliteli ve yüksek kalorili bu yemeklerin Türkiye içerisindeki tüm operasyonel güvenlik kuvvetlerine verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

ALEVSİZ YEMEK PAKETİ ISITICISI

Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı, Hazır Yemek Paketini ısıtmak için kullanılan ve bunun için yalnızca suya ihtiyaç duyan ısıya dayanıklı pakettir. Hazır yemek paketlerini ve her türlü sıcak içecekleri ısıtmak/pişirmek amacı ile kullanılır. Hafiftir, nakliye kolaylığı sağlar, kişisel yükün hafiflemesine yardımcı olur. Kimyasalı aktive etmek için çok daha düşük miktardaki su yeterli olacaktır. 60 g için gerekli olan 150 m su aktive etmek için yeterlidir. Kokusuzdur. Yüksek ısı verimliliği vardır. Hazır Yemek Isıtma Kiti Farklı Ağırlık Opsiyonları (25gr, 35gr, 45gr, 60gr.) Kısa Sürede Yüksek Performans Kolay kullanım. Hafif. Alevsiz ısıtıcı kullanımı ,alev kaynaklı olası tehlikeleri önler Alev olmadığı için özellikle askeri operasyonlarda düşman tarafından fark edilmez Reaksiyon için gerekli su miktarı 100 – 150 ml ‘dir. Reaksiyona başlama süresi ortalama 1.5 dakika civarındadır. Hazır yemek paketinin içeriği, 10-15 dakika arasında yenmeye hazır hale gelir. Hazır yemek paketlerinin ısıtılması için kullanılır. Kullanım detayları paketin üzerinde şekillerle detaylı olarak açıklanarak belirtilmiştir. Paketin kolay açılması için, üst kenarında açma çentiği bulunmaktadır. Opsiyonel olarak sağlanan su ısıtma poşeti ile, hazır yemek ısıtılması sonrasında ,kalan kaynar su içerisinde çay / kahve suyu ısıtma imkanı bulunmaktadır.

