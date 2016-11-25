Fırat Kalkanı’nda 1 şehit, 5 yaralı

SURİYE’de sürdürülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın 101 merkezi, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. Çatışmalarda 1 Türk askeri şehit oldu, 5’i yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 94 gündür yürütülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın 101 merkezi karadan ve havadan hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ’tan temizlenen 1820 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği de sürdürüldü. Gün içerisindeki çatışmalarda ise 1 Türk askeri şehit oldu, 5 Türk askeri ise yaralandı. Özgür Suriye Ordusu’nun da 4 askeri yaşamını yitirdi, 25’i yaralandı. 27 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Özgür Suriye Ordusunun El Bab’ın DEAŞ’tan kurtarılmasına yönelik ileri harekatı devam etmektedir. Karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile ÖSO’nun DAEŞ’a yönelik taarruzları desteklenmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif şehit olmuş, 25 muhalif yaralanmış, 1 TSK personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz ise hafif şekilde yaralanmıştır. 2 Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve 1 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) hafif hasar almıştır. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 218 meskun mahalde yaklaşık 1820 kilometrekarede sağlanan kontrol durumu devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan 7 DEAŞ hedefine hava harekatı icra edilmiş, 2 karargah binası, 3 savunma mevzii, 1 silahlı araç ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ’ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 27 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve 1758 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir.”

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