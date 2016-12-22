Fırat Kalkanı Şehitleri Memleketlerine Uğurlanacak

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta yürütülen operasyonda DEAŞ’lı militanlarının saldırısı sonucu şehit düşen 14 asker memleketlerine uğurlandı.

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta yürütülen operasyonda DEAŞ’lı militanlarının saldırısı sonucu şehit düşen 14 asker memleketlerine uğurlanacak. Suriye’nin El Bab ilçesinde DEAŞ’lı militanlarının temizlenmesi amacıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonun 120’nci gününde DEAŞ’lı militanların bombalı saldırısı sonucu 14 asker şehit düştü. Şehit düşen 14 asker dün gece Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 14 askerin cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından törenle memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde Suriye’nin El Bab kentinde düzenlenen operasyonda şehit düşen 14 askerden 12’sinin ismi belirlendi. Operasyonda şehit olan 12 askerlerin isimleri ve memleketleri şöyle açıklandı:

“Astsubay Kıdemli Başçavuş Furkan Yavaş (30) İzmir, Astsubay Göktan Özüpek (23) Kırklareli, Uzmancavuş Ferhat Demir (26) Bursa, Uzman Çavus Mehmet Kökkaya Kayseri, Uzman Çavus Osman Çelik Kayseri, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Samsun, Piyade Uzman Çavus Ali Sezai Yalçın (24) Tokat, Uzman Çavus Burak Boz, Konya, Uzman Çavus Ali Yılmaz (26) Burdur, Uzman Çavus Oktay Durak (29) Yozgat, Topcu Astsubay Kıdemli Çavus Önder Pınar (24) Elazığ, Uzman Çavus Akın Acar (23) Tekirdağ-Çorlu.-

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...