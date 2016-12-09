Fırat Kalkanı Operasyonu’na 300 komando

TSK’nın “Fırat Kalkanı” operasyonunun 300 komando ile takviye edilmesi, Esad rejiminin başlıca destekçilerinden Rusya’nın medyasının dikkatini çekti.

Russia Today, “Ankara, Suriye’de 5 bin kilometre karelik bir ‘güvenli bölge’yi oluşturma politikasını sürdürürken şu anda El Bab’ı ele geçirmek Türkiye’nin başlıca hedefi olmaya devam ediyor” dedi.

Rusya devletine ait İngilizce kanalı Russia Today (RT), “Türkiye, Suriye operasyonunu 300 elit komando ile takviye ediyor” başlığı ile verdiği haberde Türk askeri gaçlerinin “24 Ağustos’ta İslam Devleti’nin sınırdaki mevzillerini hedeflemek bahanesi ile Suriye’nin çine girdi. Ancak İslam Devleti savaşçıları yok edilirken Türk kuvvetleri, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin bir parçası olan YPG milisleri ile çatıştı” sözlerini kullandı.

Ağustos’tan bu yana devam eden eden çatışmaların sonucunda Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na bin 800 kilometrelik bir alanı teröristlerden temizlemeye yardımcı olduğuna işaret eden RT, ÖSO’nın ilerleyişinin ise El Bab kenti yakınlarındaki durdurulduğunu kaydetti.

Buna karşın RT, “Ankara, Suriye’de 5 bin kilometre karelik bir ‘güvenli bölge’yi oluşturma politikasını sürdürürken şu anda El Bab’ı ele geçirmek Türkiye’nin başlıca hedefi olmaya devam ediyor. Kentin kontrol altına alınması, YPG’nin Afrin ve Kobani kantonları arasında bir koridor tesis etmesini de önleyecek” dedi.

Haberde “Yıllarca Kürtlere destek veren ABD’nin ise ise Perşembe günü Türk sınırı boyunca bir Kürt koridorunu oluşturma niyetinin olmadığını söylediğine de dikkat çekildi.

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