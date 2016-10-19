TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 57. gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapıldığını, DEAŞ mensuplarının baskı altına alındığını, manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığını ve ÖSO’nun ileri harekatının desteklendiğini belirtti.

Azaz-Rai sektöründe; muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare güneydoğusunda yer alan 5 meskun mahalde (Mazraat al Uyun, Beyt Misto, Tel Malid, Jisr as Samukah ve Seyyid Ali) büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, tam kontrol sağlama gayretlerinin ve mayın ile el yapımı patlayıcının temizleme faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif şehit olduğu, 6 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Muhalifin harekatın başlangıcından bu yana 155 meskun mahalde (yaklaşık 1260 km²) kontrolün sağlandığı belirtildi.

hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapıldığını, DEAŞ mensuplarının baskı altına alındığını, manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığını ve ÖSO’nun ileri harekatının desteklendiğini açıklandı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, hava harekatının yapılmadığı, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği öğrenildi. Koalisyon güçleri tarafından; Mazraat al Uyun’da tespit edilen DEAŞ’a yönelik 5 hava harekatı sonucunda, 6 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 22 el yapımı patlayıcını kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve 1.208 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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