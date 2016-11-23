Fırat Kalkanı Harekatı’nda son durum!

SURİYE’de sürdürülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın 108 merkezi, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 92 günden bu yana yürütülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın 108 merkezi karadan ve havadan hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ’tan temizlenen 1800 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapıldı. Gün içerisindeki çatışmalarda ise 2 Türk askeri yaralandı, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 4 askeri yaşamını yitirdi, 21’i de yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif şehit olmuş, 21 muhalif yaralanmış, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli er 2 TSK personeli hafif şekilde yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 215 meskun mahalde yaklaşık 1800 kilometrekarede sağlanan kontrol durumu devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, DEAŞ kontrolündeki Bab ve Şabviran bölgelerinde bulunan 9 hedefe hava harekatı icra edilmiş, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzii ve 1 cephanelik imha edilmiştir. DEAŞ’ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlanan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 15 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve 1707 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.”

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