Fırat Kalkanı Harekatında 40. Gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı’nın 40. gününde terör örgütü DEAŞIn 79 hedefine 281 adet atış yapılırken, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 7 hedefe 8 bomba atıldığı ve 4 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda şimdiye kadar 960 kilometrekarelik kontrolün sağlandığı ve bin 657 hedefe 6 bin 319 atış yapıldığını duyurdu.

Fırat Kalkanı konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, “DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla harekat başlatıldı” açıklaması yapıldı.

FIRAT Kalkanı Harekatı ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin IŞİD’le mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

4 MESKUN MAHALDE KONTROL SAĞLANDI

Açıklamada, 2 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili şunlar kaydedildi:

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan üç Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği yapıldı.

Rai güneyindeki 4 meskûn mahalde (Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban, El Eyyübiyah) kontrol sağlanmıştır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalif şehit oldu.

8’i de yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 111 meskûn mahalde (yaklaşık 960 km2) kontrol sağlanmıştır.

BİN 657 HEDEFE 6 BİN 319 HAVAN ATIŞI İLE 7 BİNA İMHA EDİLDİ

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 79 DEAŞ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 202 adet FIRTINA, 55 adet ÇNRA 24 adet Tank atışı yapıldı.

Yapılan atışlar sonucunda çok sayıda DEAŞ teröristlerine ait silah mevzileri, küçük silahlı gruplar, 3 silah yüklü pikap tipi araç, 4 Katyuşa tahkimli mevzii, 9 çadır tipi barınma alanı, iki karargah binası imha edildi.

Hedefler tam isabetle imha edilmiştir. (Toplam: 1657 hedefe, 6319 FIRTINA / ÇNRA / Havan atışı)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Türkmen Barı, Aktarin, Ghaytun ve Kuaybah’da bulunan 7 hedefe 8 bomba atıldı.

4 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 7 bina imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından, Güzel Mezra (3) ve Suran bölgelerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 4 hava harekâtı sonucunda 5 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirildi

DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina ve 1 motosiklet imha edilmiştir.

993 EYP İMHA EDİLDİ

DEAŞ’ tan temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 mayın ve 993 El Yapımı Patlayıcı (EYP) kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

ANKARA/DHA

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